Jahrelanger Streit beendet Flughafen beerdigt Wachstumspläne

Die große Frage ist nun, was das Management nun wirklich mit smartem Wachstum meint. Man wolle „innerhalb der bereits heute genehmigten Kapazität flexibel wachsen“, so Redeligx. „Das erreichen wir durch die Verschiebung von Bewegungskontingenten zugunsten des Linien- und Charterverkehrs. So optimieren wir bedarfsgerecht die Auslastung für mehr Mobilität in der Region und benötigen keine Betriebsgenehmigung für zusätzliche Starts und Landungen. Das bedeutet eine verlässliche Kapazitätsobergrenze für die Anwohner. Gleichzeitig brauchen wir bei der Abwicklung des Flugverkehrs ein adäquates Maß an Flexibilität und wettbewerbsfähige Betriebsregeln – selbstverständlich unter Wahrung des Angerland-Vergleichs.“