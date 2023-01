Starts und Landungen gestrichen Warnstreik legt Flughafen Berlin-Brandenburg lahm

Die Gewerkschaft Verdi hat am Mittwoch, 25. Januar, mit einem fast 24-stündigen Arbeitskampf am Berliner Flughafen (BER) den kompletten Betrieb lahmgelegt. Der Airportbetreiber FBB hat alle ursprünglich geplanten rund 300 Starts und Landungen am BER gestrichen. Betroffen sind rund 35.000 Passagiere. Verdi sprach von 1800 Streikenden beim Arbeitskampf bei den Bodenverkehrsdiensten, der Flughafengesellschaft und der Luftsicherheit.