Luftfahrt Flughäfen Düsseldorf und Köln schwächeln weiter

Der allgemeine Aufwärtstrend der Airports in Deutschland gegenüber der Corona-Krise hält an, aber die Branche hat weiterhin gerade in NRW starken Gegenwind. Dies zeigen die vom Flughafenverband ADV vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal dieses Jahres. Die Zahl der Passagiere stieg zwischen Januar und Ende März um 13,2 Prozent auf 39,6 Millionen Passagiere, was aber auch an den frühen Osterferien in diesem Jahr lag. Im Vergleich zum ersten Quartal 2019 (vor der Corona-Krise) lag die Erholung nur bei „traurigen 77,9 Prozent“, wie der ADV schreibt. Die reiseintensiven Osterferien lagen damals sogar erst im April.