Infrastruktur Flughäfen Düsseldorf und Köln noch weit unter Vor-Corona-Zeit

Die beiden Großflughäfen in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf und Köln/Bonn, erholen sich weiterhin deutlich langsamer vom Geschäftseinbruch der Corona-Krise als der Rest der Branche in Deutschland. Das zeigt sich beim Zusammenzählen der im Sommer angebotenen Flugtickets durch den Bundesverband der Deutschen Luftfahrtindustrie (BDL). Demnach werden in der Landeshauptstadt 6,8 Millionen Tickets zwischen Anfang März und Ende August angeboten – das entspricht nur 77 Prozent des Angebots im gleichen Zeitraum 2019. Am Airport Köln/Bonn hat sich das Passagieraufkommen erholt, hier sind es 3,4 Millionen Tickets (81 Prozent). Bundesweit steigt das Angebotsniveau auf 87 Prozent des früheren Wertes (132,2 Millionen Buchungen).