23 Flugziele weniger in Düsseldorf Airline-Branche beklagt zu langsame Erholung

Der Flugverkehr an deutschen Airports hat sich im vergangenen Jahr um 20 Prozent gegenüber 2022 erholt und liegt sogar dreimal so hoch wie im Jahr 2020, also zum Beginn der Corona-Krise. Doch innerdeutsche Flüge und für Geschäftsreisende wichtige Verbindungen hin zu europäischen Großstädten schwächeln weiter massiv. Ein Grund dafür sind besonders hohe Kosten an deutschen Airports inklusive der teuren deutschen Flugsicherung (DFS) sowie ein starker Trend bei Unternehmen hin zu Videokonferenzen in Deutschland. Dies ergibt sich aus der Jahresbilanz des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) für 2023 inklusive Ausblick auf 2024.