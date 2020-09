Flüchtlinge : Deutschland will 150 von 12.000 Flüchtlingen aus Moria aufnehmen

Frauen und Mädchen stehen an, um Lebensmittel zu erhalten, in der Nähe des ausgebrannten Flüchtlingslagers Moria. Foto: dpa/Socrates Baltagiannis

Berlin Kirchen und Oppositionsparteien halten das für viel zu wenig. Städtetagspräsident Jung beklagt Versagen der EU. Die Kandidatin für das Düsseldorfer Oberbürgermeisteramt bei der NRW-Kommunalwahl am Sonntag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, fordert die Bundesregierung auf, den Großteil der Flüchtlinge aufzunehmen.

In der dramatischen Situation auf der griechischen Insel Lesbos nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria wollen zehn europäische Staaten 400 Minderjährige aufnehmen – mit der Hilfe für die anderen rund 12.000 Migranten steht Athen vorerst allein da. Die Bundesregierung will 100 bis 150 Jugendliche nach Deutschland holen, was Kirchen, Verbände und Oppositionsparteien als „inakzeptabel wenig“, „unchristlich“ und „unmenschlich“ kritisierten.

Hingegen sprach Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag in einer Videoschalte mit dem für Migration zuständigen und aus Griechenland stammenden Vizepräsidenten der EU-Kommission Margaritis Schinas von einem „ganz konkreten Beispiel praktizierter Nächstenliebe“ Deutschlands. Er hob hervor, dass die Bundesrepublik seit der Flüchtlingskrise vor fünf Jahren 1,73 Millionen Menschen aufgenommen habe. Inzwischen kämen an jedem Werktag wieder 300 bis 400 Geflüchtete ins Land. „Wir nähern uns wieder den Höchstzahlen der Vergangenheit.“

Die Bundesregierung befürchtet offensichtlich, innerhalb der EU wieder weitgehend allein Solidarität zu zeigen und die eigene Gesellschaft damit erneut zu spalten. So nutzte der AfD-Politiker Gottfried Curio die Bundestagsdebatte zu dem Thema, um unter Verweis auf griechische Vermutungen über Brandstifter unter Migranten von „Feuerteufeln“ und „Erpressern“ zu sprechen: „Man macht sich hilflos, um dadurch Ansprüche zu erpressen.“

Über die Hilfsbedürftigkeit der Menschen schon vor dem Feuer und die Schwäche der EU waren sich die anderen Fraktionen hingegen weitgehend einig. Auch Seehofer bekannte, die „Nicht-Lösung“ in den Verhandlungen zu einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik habe zu der jetzigen katastrophalen Situation auf Lesbos geführt.

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, sagte dazu: „Für mich ist ganz bitter, dass unser Europa an dieser Stelle bisher versagt hat.“ Die EU müsse sich endlich einen fairen Verteilmechanismus für Flüchtlinge geben. Es sei eine humanitäre Katastrophe, dass nun etwa 12.000 Menschen aus Moria auch dort keine Aufenthaltsmöglichkeit mehr hätten, sagte er unserer Redaktion. Die Hilfe für 400 Minderjährige reiche nicht aus. Er verlangte eine „menschliche“ Lösung noch während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Die EU-Kommission will am 30. September neue Vorschläge für die jahrelang blockierte Reform der EU-Migrations- und Asylpolitik vorlegen.

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, sagte, die Bundesregierung müsse eine Allianz der Willigen organisieren. Er warnte vor einem deutschen Alleingang in der Flüchtlingsfrage. „Denn dann denken alle anderen: Die Deutschen machen das schon.“ Und es müssten die politischen Zuständigkeiten im föderalen deutschen System beachte werden. Die Bundesregierung entscheide, wie viele und welche Flüchtlinge aufgenommen würden. Diese würden auf die Länder verteilt, die dann entschieden, in welchen Kommunen die Flüchtlinge untergebracht würden, sagte er unserer Redaktion.

Die FDP-Bundestagsabgeordnete und Kandidatin für das Düsseldorfer Oberbürgermeisteramt bei der NRW-Kommunalwahl am Sonntag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, forderte die Bundesregierung auf, den Großteil der Flüchtlinge aufzunehmen. Europa dürfe nicht weiter zuschauen, was in Griechenland passiere. Zu einer europäischen Asylpolitik gehöre, jene EU-Länder finanziell zur Kasse zu bitten, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen.

Das Lager Moria war in der Nacht zum Mittwoch bei mehreren zeitgleichen Bränden fast vollständig zerstört worden. Statt der vorgesehenen knapp 3000 Migranten waren dort mehr als 12 000 Menschen untergebracht. Einige der Migranten sollen Feuer gelegt haben, nachdem für die Bewohner des Lagers wegen Corona-Infektionen Quarantäne verordnet worden war. Schinas sagte: „Moria existiert nicht mehr.“ Mit EU-Hilfe solle nun eine neue Einrichtung gebaut werden, in der die Asylverfahren beschleunigt würden.

(kd/mar)