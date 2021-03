Stille Preiserhöhung? : Flex-Tarif der Bahn in der Kritik

Besonders Wochenendpendler bezahlen durch den Flexpreis regelmäßig mehr für ein Ticket am Wochenende (Symbolbild). Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Die Deutsche Bahn führte den Flex-Tarif ein, um die Auslastung etwas besser zu steuern. Ein Fahrgastverband meint, es laufe eher auf eine stille Preiserhöhung hinaus.

Am Mittwoch vor Ostern kostet die Zugfahrt mit dem ICE der Deutschen Bahn (DB) von Köln nach Berlin 108,30 Euro. Einen Tag später, am Gründonnerstag, zahlt man für die gleiche Strecke zur gleichen Zeit 133,40 Euro. Das ist eine Zunahme von rund 23 Prozent. Zumindest wenn man den Flexpreis der Bahn wählt, der als Standardpreis ohne feste Zugbuchung vor gut drei Jahren eingeführt wurde. Er steht seitdem an der Stelle des ehemaligen Normalpreises. Der Reisende muss sich für einen Abreisetag entscheiden, aber die Uhrzeit kann er frei wählen. Bis dahin war er bei der Wahl des Tages freier.

Grundsätzlich gibt der Flexpreis aber immer noch eine Art Normalpreis auf einer bestimmten Strecke an, kann aber eben zu bestimmten Anlässen angehoben oder reduziert werden. Laut DB sollte das helfen, die Auslastung der Züge zu steuern. Weil die Erfahrung zeigt, dass Gründonnerstag – wenn gerade keine Pandemie ist – viele Menschen in den Osterurlaub reisen, kostet das Ticket dann mehr, um überfüllte Bahnen zu vermeiden. Umgekehrt liegt das Preisniveau an anderen Tagen gezielt niedrig, um die Gäste in die ansonsten leeren Zügen zu locken.

Info Übernachtung bleibt möglich Reiseunterbrechung Die Reise mit dem Flexticket muss zwar am ersten Geltungstag angetreten werden (anders als früher), darf aber immer noch für eine Nacht unterbrochen werde, solange sich Start- und Zielbahnhof nicht verändern. Rückfahrt Auch hier wurde die Flexibilität eingeschränkt. Konnte man früher noch innerhalb eines Monats die Rückfahrt an einem beliebigen Tag antreten, gilt heute das Datum auf dem Ticket. Eine Zwischenübernachtung ist aber auch hier möglich.

Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert diese Auslastungssteuerung als verbraucherunfreundlich. Eine Analyse des Vereins mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband, hat ergeben, dass der Flexpreis regelmäßig freitags und sonntags klar erhöht ist gegenüber einem über die Zeit gewichteten üblichen Preis. Etwas günstiger ist das Ticket im Wochenverlauf in der Regel nur am Samstag. Und zwar nicht nur an Feiertags-Wochenenden. „Für uns ist der Flexpreis eine stille Preiserhöhung, eine Ausschöpfungsstrategie der Bahn“, sagt Lukas Iffländer, stellvertretender Vorsitzender von Pro Bahn. Besonders davon betroffen seien Wochenendpendler. Hinzu kommt: Weil sehr viele Menschen gerade an den teuren Ecktagen der Woche pendeln müssen, bringt die Preiserhöhung der Bahn mehr als sie durch eine Absenkung der Tarife an anderen Tagen verliert.

Den Vorwurf die Preise indirekt anzuheben weist die DB zurück und teilt mit: „Die Höhe der Preise orientiert sich an der Nachfrage. Diese ist tendenziell freitags und sonntags höher als an anderen Wochentagen“, so eine Sprecherin der DB. Sie sagt, bei der Bahn seien „die Preise nicht gestiegen, sondern gesunken“. Allerdings nicht bezogen auf den Flexpreis, sondern auf alle Preismodelle, womit speziell die Möglichkeit gemeint ist, durch die feste Entscheidung für eine Uhrzeit besonders viel zu sparen (Sparpreis und Super-Sparpreis, der aber kein Storno erlaubt).

Bei der Einführung des Flexpreises sollten Erhöhungen gegenüber dem früheren Normalpreis eigentlich nur begrenzt stattfinden. Über die Zeit hat die Bahn aber auf vielen Strecken und zu vielen Zeiten den Preis angepasst.

Tatsächlich variieren die Tarife nicht nur in der Osterwoche, sondern auch in den beiden Wochen danach. Die Fahrt von Köln nach Berlin kostet am Freitag den 9. April und auch eine Woche später 124,30 Euro, am Sonntag (11.4) sogar 130 Euro, während der Normalpreis in dieser Woche von Montag bis Donnerstag bei 114 Euro liegt. Am Samstag (17. April) kann man etwas günstiger, nämlich für 108,30 Euro in die Hauptstadt fahren. Laut Pro Bahn können diese Preisschwankungen aktuell nicht durch eine hohe Auslastung erklärt werden, die Züge seien ohnehin leer. Das liegt aber auch daran, dass der Flexpreis nicht spontan angepasst wird. Er wird einmalig zu Beginn des Jahres für das Jahr festgelegt. Dass wegen Corona jetzt deutlich weniger gefahren wird, konnte das Unternehmen damals noch nicht sicher wissen. Pro Bahn kritisiert aber auch, dass die Entlastungen an den Samstagen fast immer geringer sind als die Erhöhungen an den anderen Tagen.

Die DB würde es ausnutzen, dass Pendler zu schlecht über mögliches Sparen durch die Wahl des Reisetages informiert werden. „Die Kunden können überhaupt nicht sehen, dass ein Preis höher ist als an anderen Tagen“, so Iffländer, „wieso sollten sie sich dann für einen anderen Zug entscheiden?“ Auf der Website der Bahn werde nicht ausgezeichnet, wie viel der ausgewählte Preis vom Normalpreis abweicht. Es werde stattdessen nur der Preis für eine bestimmte Strecke an einem bestimmten Tag angezeigt. So könne die Steuerungswirkung des Flexpreises nicht entfaltet werden, erklärt Iffländer. Er würde sich wünschen, dass die Bahn ihre Preisinformationen transparenter gestalten würde. Etwa so, wie es beim Sparpreisfinder schon gemacht wird. Dort kann man sich für ausgewählte Zeiträume, die günstigsten Tickets anzeigen lassen.

Die Bahn verspricht Besserung. „Wir arbeiten auch in diesem Punkt an einer noch übersichtlicheren Darstellung unserer Produkte.“

Die Bahn versucht die Nachteile ihrer Flex-Preis-Strategie zu relativieren: Private Urlaubsreisende würden sich besonders oft auf feste Uhrzeiten festlegen und so besonders viel sparen. Und Wochenendependler haben sowieso meistens eine Bahncard.

(mabu)