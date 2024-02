Pläne für Fleischsteuer Das müssen Sie zum Tierwohlcent wissen

Der Deutsche Tierschutzbund begrüßt den Vorstoß: „Endlich kommt was in Bewegung. Eine Fleischabgabe haben wir schon lange gefordert“, sagte Präsident Thomas Schröder. Er plädiert dafür, sich an das Konzept der Borchert-Kommission zu halten und 40 Cent pro Kilo aufzuschlagen. „Wer Fleisch isst, dem muss das Tier vier Cent je 100 Gramm Fleisch zusätzlich wert sein. Wer sich dagegen ausspricht, dem sind die Tiere egal“, so Schröder. Im Januar hatten bereits mehrere Tier- und Umweltschutzorganisationen ein gemeinsames Statement verfasst, das sich für den Tierwohlcent ausspricht – darunter auch die Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace und WWF.