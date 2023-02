Statistisches Bundesamt Fleischproduktion stark gesunken – besonders bei Schweinefleisch

Damit sei die Fleischproduktion hierzulande nach dem Rekordjahr 2016 (8,3 Millionen Tonnen) jedes Jahr zurückgegangen, „allerdings nie so stark wie im Jahr 2022“, so die Statistiker. Insgesamt wurden in den Schlachtbetrieben 51,2 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde sowie 701,4 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet.