Weltwirtschaftsforum Firmenchefs mit mehr Optimismus

Die Studie zeigt aber auch, dass Deutschland an internationaler Relevanz verliert. Nur noch 15 Prozent der befragten Manager erklären, Aufträge aus dem wichtigsten Industrieland Europas seien für ihr Unternehmen besonders wichtig, vor einem Jahr waren es noch 18 Prozent. Auch China verliert an Bedeutung, liegt aber mit 21 Prozent deutlich vor Deutschland. 40 Prozent der Unternehmen sehen die USA als wichtigsten Zukunftsmarkt. Vor einem Jahr waren es nur 29 Prozent. Das hängt stark mit den massiven Investitionsprogrammen der Regierung von Joe Biden zusammen – rein ökonomisch ist der Zuspruch bei großen Teilen der Bevölkerung zu Donald Trump also schwer zu erklären.