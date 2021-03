Umstrittenes Gesetz : Firmen stehen fortan für Lieferketten gerade

Der Einsturz der Textilfabrik in Rana Plaza 2013 bracht die Debatte weltweit in Gang. Foto: Abir Abdullah

Berlin Das Bundeskabinett bringt das Gesetz auf den Weg, das Firmen für die Einhaltung der Menschenrechte bei ihren Zulieferern haftbar macht. Umweltverbänden geht es nicht weit genug. Die Wirtschaft klagt über unklare Rechtsbegriffe und überzogene Strafen.

Das schwere Unglück in einer Textilfabrik in Bangladesch hatte Wirtschaft und Politik wachgerüttelt. 2013 starben wegen Baumängeln und fehlendem Arbeitsschutz über 1100 Menschen beim Einsturz des Gebäudes. Nun will die Bundesregierung mit ihrem am Mittwoch nach langem Streit verabschiedeten Lieferketten-Gesetz die Unternehmen dazu bringen, auf die Einhaltung von Menschenrechten zu achten. „Dieses Gesetz ist ein klares Signal an jene Firmen, die bisher Menschenrechte gegen ihre wirtschaftlichen Interessen abgewogen haben. Damit ist nun Schluss“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ist davon überzeugt, dass das Gesetz den Menschen in den Produktionsländern hilft, ohne deutsche Firmen zu überfordern. „Das Gesetz ist ein guter Kompromiss mit Augenmaß, es gibt Übergangsfristen, Mittelständler sind nicht umfasst“, sagte er unserer Redaktion. Kein Kind solle auf den Kakao- oder Baumwollplantagen für unseren Wohlstand schuften müssen.