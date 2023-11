Firmen-Patriarch Trigema-Chef Grupp übergibt Zepter an Tochter und Sohn

Grupp kennt man auch aus Talkshows, in denen er gegen verantwortungslose Unternehmer poltert und mit seinen Aussagen teils provoziert. Er gilt als Geschäftsmann alter Schule und führt sein Unternehmen in patriarchalischem Stil. Dabei vertritt er in vielen Punkten konservative Ansichten: Haftung, Verantwortung, Anstand - das ist sein Mantra. In einer Fernseh-Dokumentation wurde er als „König von Burladingen“ bezeichnet. Oft kritisiert Grupp erregt den Größenwahn so mancher Unternehmer und fordert die persönliche Haftung für alle Bosse: „Wir brauchen wieder Unternehmer mit Verantwortung, Disziplin und Vorbildfunktion.“