Frankfurt: Firmen bei der Korruption zu milde

Frankfurt Die Zahl der entdeckten Fälle ist in Deutschland höher als anderswo- auch weil die Deutschen genauer hinschauen.

Dennoch glaubten deutsche Manager nicht, dass Korruption in Deutschland ein strukturelles Problem sei, heißt es in der Studie. Das sei kein direkter Widerspruch, erklärt EY-Experte Stefan Heißner. Denn in Deutschland schaue man sehr genau hin und entdecke deshalb mehr Fälle. Ähnlich sei das in Großbritannien, während man in Spanien und Italien nur in vier Prozent der Unternehmen entsprechende Fälle registriert habe. In Portugal und der Türkei sind es gar nur zwei Prozent - doch viele Delikte blieben dort offenbar unentdeckt, glaubt Heißner, der selbst lange Jahre bei der Kriminalpolizei in der Bekämpfung von Korruption tätig war. An der Spitze weltweit liegt die Ukraine mit 36 Prozent, gefolgt von Kenia mit 26 Prozent sowie Russland und Belgien (je 20 Prozent). Weltweit seien die deutschen Unternehmen in vielen Ländern aktiv, in denen Korruption und Betrug ein großes Thema seien.