Neue Schulden : Finanzminister Olaf Scholz will die „schwarze Null“ im Bundeshaushalt erst mal nicht aufgeben

Berlin Finanzminister Olaf Scholz will sich Forderungen aus den eigenen SPD-Reihen nach neuen Schulden für mehr Klimaschutz vorerst nicht anschließen: Noch sieht der SPD-Politiker keinen Bedarf für eine Rückkehr zur Neuverschuldung, um mehr für den Klimaschutz zu tun.

Führende SPD-Politiker haben die „schwarze Null“ im Bundeshaushalt in Frage gestellt. Der Bund müsse erstmals seit 2014 wieder in die Neuverschuldung gehen, um mehr Geld in den Klimaschutz investieren zu können, forderte etwa Fraktionsvize Karl Lauterbach, der für den SPD-Vorsitz kandidieren will. Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hält eine Rückkehr zur Neuverschuldung des Bundes mittelfristig wegen des enormen Investitionsbedarfs unter anderem für einen besseren Klimaschutz für unausweichlich.