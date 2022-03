Studie : Finanzkonzerne investieren trotz ihrer Klimaziele Milliarden in Öl, Gas und Kohle

Eine Fackel verbrennt Erdgas an einer Ölquelle in den USA (Archivfoto von 2021). Foto: dpa/Matthew Brown

London Lobbyarbeit gegen Klimaregeln, Geld für neue Bohrungen nach Öl, Gas und Kohle: Die großen Finanzkonzerne der Welt schreiben sich Klimaschutz auf die Fahnen, geben aber Hunderte Milliarden für klimaschädliche Projekte aus.

Die 30 größten börsennotierten Finanzkonzerne der Welt investieren nach Analyse der britischen Initiative Influencemap nach wie vor immense Summen in Öl, Gas und Kohle. In den Jahren 2020 und 2021 beliefen sich die Gesamtinvestitionen dieser 30 Unternehmen in fossile Energieprojekte und Dienstleistungen für die Energiebranche auf 740 Milliarden Dollar, wie Influencemap am Freitag mitteilte.

Dazu gehört beispielsweise die Erschließung neuer Ölquellen und Gasfelder. Von den 740 Milliarden Dollar Krediten und anderen Geldern gingen der Studie zufolge 145 Milliarden an fünf große Öl- und Gaskonzerne in den USA und Europa: Exxonmobil, Shell, Chevron, BP und Total. Darüber hinaus halten die Vermögensverwaltungsgesellschaften der Finanzbranche laut Influencemap Anteile von gut 222 Milliarden Dollar an Energieunternehmen. Zudem betreiben sie Lobbyarbeit gegen Klimaregelungen.

Nach Angaben des in London ansässigen Klima-Think Tanks sind alle 30 Finanzinstitute Mitglieder von Industrieverbänden, die in der Europäischen Union, in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten beständig Lobbyarbeit betrieben, um wichtige Maßnahmen zur nachhaltigen Finanzierung zu schwächen. Damit untergraben die Finanzinstitute ihren eigenen Einsatz zur Senkung von CO2-Emissionen.

"Diese globalen Finanzinstitutionen haben erheblichen wirtschaftlichen und politischen Einfluss, und sie verzögern Maßnahmen, die für die Bewältigung der Klimakrise unerlässlich sind", sagt Eden Coates, die Autorin des Berichts."Wenn sie es ernst meinen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen, sollten sie konkrete und umsetzbare kurzfristige Ziele für alle Aspekte ihrer Geschäftstätigkeit festlegen."

Hauptquelle der Studie sind die Veröffentlichungen der Unternehmen selbst und öffentlich verfügbare Informationen für den Kapitalmarkt und die Finanzaufsicht. Unter den Top 30 der globalen Finanzunternehmen sind zwei deutsche Unternehmen - die Allianz auf Platz 9 und die Deutsche Bank auf Platz 23.

Angeführt wird die Liste von den US-Firmen J.P. Morgan, Bank of America und Wells Fargo. Kriterien der Reihenfolge waren unter anderem Umsätze, Nettogewinne, Börsenwert und verwaltetes Vermögen. Nicht untersucht wurden mangels Transparenz staatliche Finanzkonzerne wie große chinesischen Banken.

Viele Banken haben sich zu einem "Netto-Null"-Ziel bis 2050 verpflichtet, und mehrere haben versprochen, ihre direkten Treibhausgasemissionen sowie die ihrer Kunden zu reduzieren, um den Anstieg der globalen Temperaturen gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf unter 1,5 Grad Celsius zu beschränken.

Weltweit tätige Banken wie die Deutsche Bank, JPMorgan oder HSBC sind Mitglieder der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufenen Net Zero Banking Alliance. Sie haben damit begonnen, konkrete Ziele für die Senkung der von ihnen finanzierten Emissionen in der Öl-und Gasbranche bis 2030 bekannt zu geben.

Einige Experten halten die Ziele für einen guten Anfang und argumentieren, dass die Kreditgeber während der Energiewende weiterhin mit den fossilen Energieriesen zusammenarbeiten müssen. Dem Bericht von InfluenceMapzufolge haben sich zwar viele Banken zu umfangreichen Dekarbonisierungszielen verpflichtet, aber nur wenige hätten sinnvolle Maßnahmen zum Ausschluss fossiler Brennstoffe verabschiedet.

Die Initiative wirft der Finanzbranche insgesamt vor, mit ihren Investitionen gegen die zum großen Teil selbst erklärten Klimaziele zu verstoßen. Eine Hauptzielscheibe dieser Kritik sind US-Banken. Im Gegensatz dazu heben die Autoren wegen ihrer ambitionierteren Klimaziele zumindest bedingt positiv die Allianz hervor, gemeinsam mit den französischen Konzernen Axa und BNP Paribas.

Influencemap ist ein spendenfinanziertes Londoner Institut, das die Investitionen des Finanzsektors in fossile Energien beobachtet und analysiert.

(peng/Reuters/dpa)