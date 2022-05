Gefährdung der Wirtschaft : Zu hohe Schulden 2023 heizen Inflation noch an - Lindner warnt EU-Staaten

Zu hohe Schulden 2023 heizen Inflation noch an - Lindner warnt EU-Staaten

Brüssel Die aktuelle Inflation gefährdet die Wirtschaft - nicht nur die Wirtschaft Deutschlands, sondern auch die anderer EU-Staaten. Bundesfinanzminister Christian Lindner warnt deshalb vor zu vielen neuen Schulden. Es drohe Abhängigkeit.

Bundesfinanzminister Christian Lindner warnt die EU-Staaten vor zu viel neuen Schulden, wenn die europäischen Obergrenzen auch 2023 ausgesetzt bleiben. „Man kann abhängig werden von Staatsverschuldung. Und wir müssen die Sucht nach immer mehr Verschuldung beenden - so schnell wie möglich“, sagte der FDP-Vorsitzende am Montag in Brüssel vor Beratungen mit seinen Amtskollegen. Sonst werde es noch mehr Inflation geben. Die Bekämpfung der hohen Teuerungsrate müsse jetzt aber Priorität haben.