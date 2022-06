Geldanlage : Wie man das Ersparte gegen Inflation schützt

Düsseldorf Bei acht Prozent Teuerungsrate lässt sich der reale Vermögensverlust gegenwärtig nur begrenzen, wenn man risikobereit ist. Etwa mit dem Kauf von Aktien, Gold oder anderen Rohstoffen.

Geldanlage Laut Bundesamt lagen in Deutschland 2021 mehr als 2,9 Billionen Euro auf Giro- und Tagesgeldkonten oder steckten in anderen Zins­produkten.

Festgeld Zumindest aktuell noch nicht wirklich hilfreich. Ein Blick in das Portal Finanzencheck24.de zeigt, dasss in vielen Ländern Europas die Verzinsung häufig noch bei weniger als 0,5 Prozent liegt. Das lindert den Verlustschmerz für Sparer nur marginal, könnte sich aber ändern, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) nicht nur im Juli, sondern auch danach noch mehrfach die Zinsen erhöhen würde.

Aktien „US-amerikanische Aktien sind in der Krise stark abgestraft worden und damit kurzfristig attraktiv, aber europäische Aktien sind gegenwärtig deutlich preiswerter“, so Schickentanz. Dazu könnten beispielsweise Papiere aus dem Maschinenbau, der Spezialchemie sowie aus dem Pharma- und Gesundheitsgeschäft gehören. „Auch Autoaktien könnten interessant sein und mit der Zinswende der EZB auch ausgewählte Finanzwerte“, meint Schickentanz. Wichtig auf jeden Fall: langfristig denken. In der Corona-Krise hat beispielsweise der Deutsche Aktien-Index(Dax) zwar auch deutlich verloren, aber über drei Jahre gerechnet beträgt das Plus immer noch mehr als 23 Prozent. Da lässt sich auch die Abgeltungssteuer bequem verschmerzen.