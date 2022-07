Geplante EZB-Anleihenkäufe : Wie es den Euro-Sorgenkindern geht

Düsseldorf Die Europäische Zentralbank will Anleihen von Staaten kaufen, deren Zinslast zu groß werden könnte. Damit droht die Finanzkrise zurückzukehren. Gefahren birgt vor allem Italien, wo eine hohe Schuldenlast drückt und die politische Zukunft unklar ist.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in der vergangenen Woche nicht nur den Leitzins und den Einlagenzins für die Banken erhöht, sondern auch ein Programm beschlossen, das Staaten helfen soll, deren Zinslast zu groß wird und das jeweilige Land in Finanzierungsnöte bringen könnte. Konkret geht es um das Transmission Protection Instrument (TPI), mit dem sich die EZB vorbehält, zusätzliche Anleihen von Staaten zu kaufen, wenn die Differenz zwischen den Renditen beispielsweise zu deutschen Staatsanleihen sehr groß werden würde.

Griechenland Wer sich an die Finanzkrise erinnert, hat automatisch drei Rettungspakete im Kopf, mit denen das Land durch seine europäischen Partner vor dem Zusammenbruch bewahrt wurde. Und immer noch ächzt das Land unter einer Verschuldungsquote von mehr als 190 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Doch die damaligen europäischen Rettungsfonds sind willkommene Gläubiger, vor allem weil die Laufzeiten der Verbindlichkeiten sehr lang sind. Die Wirtschaft wächst inmitten der andauernden Corona-Krise, die Banken haben ihre Bilanzen bereinigt, die Schulden beim Internationalen Währungsfonds sind getilgt. Allerdings sind die aktuell wütenden Waldbrände und die Aussicht, dass sie häufiger auftreten könnten, eine Gefahr für den Tourismus als wichtige Einnahmequelle – wie in Portugal und Spanien auch. Trotzdem: Griechenland ist derzeit beileibe nicht das größte Problem der Eurozone.

Spanien Die Staatsverschuldung auf dem zweiten und größeren Teil der iberischen Halbinsel liegt aktuell bei 118 Prozent. Und auch in Spanien sind die Anleiherenditen in diesem Jahr gestiegen. Sie liegen mit 2,2 Prozent aber noch in einem Bereich, der wohl noch keiner EZB-Intervention bedarf. Das Land steckt auch in keinem politischen Umbruch, der Investoren verschreckt, und es kann ungeachtet der Feuer im Süden Europas unter anderem mit dem Pfund Tourismus wuchern. Diese Einnahmequelle sprudelte bisher in diesem Jahr natürlich deutlich stärker als in den Corona-Jahren. Auch wenn die Wachstumsprognose zuletzt nach unten korrigiert wurde: Um die Spanier muss man sich derzeit wohl weit weniger Sorgen machen als um die Italiener.