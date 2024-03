Höhere Rente mit ETFs Mit dem Aktiensparplan besser in den Ruhestand

Die dritte Option ist die Auszahlung des Geldes mit Hilfe eines Entnahmeplanes. Das kann der Anleger im Prinzip selbst machen, er kann sich aber auch von einem Finanzinstitut helfen lassen. Idealerweise wird das in den nächsten sechs oder sieben Jahren benötigte Geld dann als Festgeld oder als ein Indexfonds auf Anleihen angelegt (Anleihe-ETF), damit diese Mittel auch bei einem Börsencrash verfügbar wären. Ein Teil des Geldes bliebe aber an der Börse, um von der langfristig erhofften guten Rendite zu profitieren. „Es hängt dann von den individuellen Verhältnissen ab, wie stark ein Anleger auch im Alter noch an der Börse investiert bleibt“, sagt Banker Freytag. „Einerseits ist ja wichtig, gerade im Alter stabile Einnahmen beispielsweise über Anleihe-ETFs oder Festgeld zu haben. Andererseits lassen manche Anleger gezielt einen Teil ihres Vermögens in Aktien oder ETF auf Aktien, damit sie so eventuell mehr zu vererben haben.“