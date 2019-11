Sonderzahlung zum Fest : Tarifbeschäftigte bekommen dieses Jahr durchschnittlich 2600 Euro Weihnachtsgeld

Wiesbaden Auch in diesem Jahr dürfen sich viele Arbeitnehmer auf Weihnachtsgeld freuen. Rund 87 Prozent aller Beschäftigen mit Tarifvertrag bekommen zum Fest zusätzliches Geld. Zwischen den Berufen gibt es aber deutliche Unterschiede.

Die große Mehrheit der Tarifbeschäftigten in Deutschland erhält auch in diesem Jahr Weihnachtsgeld. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, bekommen das zusätzliche Entgelt insgesamt 86,9 Prozent der Beschäftigten mit Tarifvertrag. Durchschnittlich erhalten sie 2632 Euro brutto - 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr.