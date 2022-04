Düsseldorf : Was tun, wenn die Bauzinsen steigen?

Düsseldorf Experten rechnen bereits für den Sommer mit einem Niveau von drei Prozent bei zehnjähriger Zinsbindung. Bauherren und Immobilienkäufer sollen sich rechtzeitig um günstige Konditionen kümmern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Über Jahre hinweg ist Deutschland für Bauherren und Immobilienkäufer ein Zinsparadies gewesen. Wer im November 2019 einen Baukredit bei der Bank wollte, der musste bei fünfjähriger Zinsbindung bei einigen Anbietern nicht einmal 0,5 Prozent Zinsen zahlen, bei zehn Jahren waren es um die 0,6 Prozent. Jetzt haben wir ein Niveau erreicht, das teilweise bei mehr als zwei Prozent liegt. Was tun, wenn die Bauzinsen steigen? „Man sollte auf jeden Fall kein zweitklassiges Objekt kaufen, weil die Zinsen steigen“, sagt Max Herbst, Chef der Finanzberatung FMH. Dann lieber auf einen halben Prozentpunkt Tilgung verzichten, wo doch der Kredit in den meisten Fällen über mindestens 15 bis 20 Jahre läuft.

Dass die Bauzinsen rasch weiter steigen werden, ist längst ausgemachte Sache. Noch vor drei Wochen hatte Herbst einen Anstieg auf drei Prozent erst für das Jahresende vorausgesagt, jetzt glaubt er, dass wir dieses Niveau für Kredite mit zehnjähriger Zinsbindung erreichen werden. Ein Grund: „Wir werden schon für den April eine Inflationsrate von mehr als acht Prozent in Deutschland sehen“, sagt Herbst. Mit Konsequenzen für Anleger: Wer viel Geld beispielsweise für Energie und Lebensmittel bezahlen muss, mag sich noch weniger mit Mini-Renditen auf Geldanlagen zufriedengeben. Also kauft er neben Gold und Aktien auch Immobilien.

Info Der Nominalzins und der Effektivzins Bei einem Immobilienkredit unterscheidet man grundsätzlich zwei Zinsangaben: Nominalzins Er gibt an, wie viel Zinsen Kreditnehmer für das Leihen des Kreditbetrages zahlen. Effektivzins Er wird auch als effektiver Jahreszins bezeichnet: Er soll den Gesamtpreis anzeigen und enthält zusätzlich zum Sollzins die anfallenden Kreditkosten, die die Bank Ihnen berechnet. Zur Berechnung werden auch die Laufzeit, der Verwendungszweck und die Bonität des Kreditnehmers herangezogen.

Dabei sind steigende Zinsen nicht mal die höchste Hürde. Ältere werden sich noch daran erinnern, dass Immobilienschuldner in den 90er-Jahren des vergangen Jahrhunderts auch mal mit zweistelligen Zinsniveaus bei Baudarlehen zurechtkommen mussten. Nur: Damals waren die Immobilienpreise nicht in so kurzer Zeit so stark gestiegen wie heute.

Und das könnte sich vorerst noch fortsetzen. „Wer jetzt auf eine zügige Preiskorrektur auf dem Immobilienmarkt hofft, wird enttäuscht werden: Kurzfristig dürfte die Nachfrage sogar nochmals steigen (und mit ihr die Preise) – schlicht, weil viele Interessenten angesichts der steigenden Zinsen aufs Tempo drücken“, so Herbst.

Für jene, deren Zinsbindungsfrist zu Ende geht, heißt das: sich möglichst schnell um eine Anschlussfinanzierung kümmern, ehe die Zinsen noch stärker steigen. Wichtig dabei: Wer den Vertrag über die Anschlussfinanzierung schließt, sollte, wenn er kann, einen erhöhten Tilgungsanteil in den Kontrakt schreiben lassen. Erhöht ist dieser Anteil deswegen bereits in der Vorphase, weil ja die Zinslast im Laufe der Zeit abnimmt und bei gleichbleibender Rate der Tilgungsanteil wächst, also höher ist als zu Beginn des Darlehensvertrags. Idealerweise liegt er bei der Anschlussfinanzierung sogar über dem letzten Tilgungsbetrag, weil sich durch niedrigere Zinsen die kalkulatorische Gesamtlaufzeit des Darlehens sonst verlängern würde.