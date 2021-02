Fragen und Antworten zur Corona-Hilfe : Was Sie zur "Neustarthilfe" für Soloselbstständige wissen müssen

Was Sie zur "Neustarthilfe" für Soloselbstständige wissen müssen

Gerade auch Künstlern soll die Neustarthilfe aus der Not helfen (Symbolbild). Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Seit Dienstag können Soloselbstständige ohne nennenswerte Fixkosten ihre "Neustarthilfe" beantragen. Der einmalige Zuschuss in Höhe von maximal 7500 Euro soll Betroffenen mit massiven Umsatzeinbrüchen im ersten Halbjahr 2021 helfen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

WAS IST DIE NEUSTARTHILFE?

Das neue Hilfsprogramm ist ein Sonderaspekt der Überbrückungshilfe III. Mit der Neustarthilfe will das Bundeswirtschaftsministerium nach eigenen Angaben Soloselbstständige unterstützen, "deren wirtschaftliche Tätigkeit im Förderzeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2021 Corona-bedingt eingeschränkt ist". Der Zuschuss kann für diesen Zeitraum einmalig beantragt werden, sofern die Betroffenen keine Fixkosten im Rahmen der Überbrückungshilfe geltend gemacht haben.

Die Neustarthilfe wird als Vorschuss ausgezahlt, auch wenn die konkreten Umsatzeinbußen bei der Antragstellung noch nicht feststehen. Als Berechnungsgrundlage wird ein sechsmonatiger Referenzumsatz aus dem durchschnittlichen Monatsumsatz im Jahr 2019 errechnet und anschließend halbiert. Das heißt, in der Regel beträgt die Neustarthilfe 25 Prozent des Jahresumsatzes 2019 - maximal jedoch 7500 Euro.

Antragsberechtigt ist indes nur, wer hauptberuflich selbstständig ist - entweder als Freiberufler oder als Gewerbetreibender - und damit spätestens im April 2020 begonnen hat. Eine Ausnahme sind Künstler und Künstlerinnen mit kurzfristigen Engagements: So erhalten auch Musiker oder andere Kulturschaffende mit einer befristeten Beschäftigung von höchstens 14 Wochen oder einem sogenannten unständigen Arbeitsverhältnis von maximal einer Woche die Hilfe; vorausgesetzt, sie haben für Januar 2021 kein Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld bezogen.

Die Betroffenen können ihren Antrag auf dem Portal www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de selbst stellen. Dafür brauchen sie ihr persönliches ELSTER-Zertifikat vom entsprechenden elektronischen Steuersystem der Finanzbehörden. "Die Auszahlung erfolgt in der Regel wenige Tage nach Antragstellung durch die Bundeskasse", verspricht das Wirtschaftsministerium.

Bis auf weiteres können nur Soloselbstständige einen Antrag stellen, die "ihre entsprechenden Umsätze als natürliche Personen erzielen", wie das Wirtschaftsministerium betont. Wer also mit einer Personengesellschaft oder womöglich sogar als alleiniger Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft arbeitet, bekommt auch als Soloselbstständiger vorerst nichts und ist erst in einem zweiten Antragsschritt an der Reihe - laut Ministerium "voraussichtlich ab März".