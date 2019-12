Zahlen und Fakten : Was sich bei Betriebsrenten ändert

Berlin Am Donnerstag hat der Bundestag das Gesetz zur Entlastung von Betriebsrentnern verabschiedet. Künftig werden auf die meisten Betriebsrenten geringere Krankenkassenbeiträge anfallen. Wir erklären, was passiert und wer profitiert.

Es wird ein monatlicher Freibetrag von 159,25 Euro eingeführt. Bis zu dieser Summe fallen keine Krankenkassenbeiträge auf eine Betriebsrente an. Auf die darüber hinausgehende Summe muss der volle Krankenkassenbeitrag (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) von derzeit im Bundesdurchschnitt 15,5 Prozent (allgemeiner Beitragssatz von 14,6 Prozent plus durchschnittlicher Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent) entrichtet werden.

Am stärksten profitieren die Rentner, die eine Betriebrente zwischen rund 155 und 320 Euro monatlich beziehen. Für sie halbiert sich der Krankenkassenbeitrag. Bezieher höherer Renten werden weniger stark entlastet. Für kleine Renten muss schon heute kein Beitrag gezahlt werden. Rentner, die sie die Betriebsrente auf einmal auszahlen lassen, profitieren in gleicher Abstufung von dem neuen Freibetrag.

Die Krankenkassen nehmen jährlich rund 1,2 Milliarden Euro weniger ein. Die Mindereinnahme soll am Anfang vollständig und bis 2023 abnehmend aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds finanziert werden, danach von den Krankenkassen. Das heißt, es zahlen überwiegend die Beitragszahler, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber, und anfangs in geringem Umfang auch die Steuerzahler, weil in den Gesundheitsfonds ein Steuerzuschuss einfließt.