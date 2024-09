Geldanlage Was Neobroker taugen und wie sie funktionieren

Vor allem niedrigere Kosten. Neobroker erheben in der Regel keine Depotgebühr und auch keine für die Ausführung beispielsweise eines ETF-Sparplans. Auch die Gebühren für den einmaligen Kauf sind in der Regel niedriger. Traders Place und Trade Republic verlangen einen Euro für einen Aktien- oder ETF-Kauf beziehungsweise Verkauf, Scalable Capital 99 Cent. Überschreitet der Wert bei Traders Place und Scalable Capital 500 Euro, entfällt die Ordergebühr. Bei den Banken ist das meist deutlich teurer. Kauft man über das ING-Direktdepot (über Comdirect) oder das Commerzbank Direkt Depot, zahlt man 4,90 Euro plus 0,25 Prozent des Ordervolumens. Möchte man also einmalig Aktien im Wert von 300 Euro kaufen, zahlt man bei den Neo-Brokern nur einen Euro beziehungsweise 99 Cent, bei den Brokern der Banken hingegen 5,65 Euro. Zudem zahlen viele Neo-Broker höhere Zinsen. Trade Republic bietet 3,75 Prozent auf geparktes Vermögen auf dem Verrechnungskonto, Scalable Capital 2,6 Prozent. Das können sie aber auch deutlich einfacher leisten, da sie keine Infrastruktur beispielsweise in Form von Filialen, SB- und Geldautomaten vorhalten.