Kaum noch Zinsen : Warum die Betriebsrenten in Gefahr sind

Warum die Betriebsrenten in Gefahr sind

In Europa gibt es kaum noch Zinsen. Das hat auch Folgen für die Betriebsrenten. (Symbol) Foto: Thinkstock/MicroWorks

Düsseldorf Die Finanzaufsicht warnt, dass die Minizinsen auch viele Betriebsrenten bedrohen könnten. Dabei spielt eine Rolle, wo und wann der Vertrag geschlossen wurde.

Was ist das Problem? Pensionskassen sind eine besonders beliebte Form der Altersvorsorge. Sie wenden sich an bestimmte Branchen (wie die Metallrente) oder bestimmte Berufsgruppen. Dabei lagern die Unternehmen ihre (tarifvertraglich oder freiwillig zugesagten) Betriebsrenten an eine Kasse aus, die meist von Lebensversicherern betrieben wird. Aktuell verwalten Pensionskassen ein Vermögen von 165 Milliarden Euro für Millionen Arbeitnehmer. Die Pensionskassen werden dadurch belastet, dass die Menschen immer älter werden und Anspruch auf Zahlungen haben. Und sie leiden unter der langen Minizinsphase, die es ihnen immer schwerer macht, ihre Zahlungsversprechen zu erfüllen. Die Minizinsen treffen Pensionskassen dabei stärker als Lebensversicherungen, da sie noch langfristiger investieren müssen als diese.