Cyberattacke Volksbanken-Kunden wurden Opfer von Hackern

Die Fondstochter der DZ-Bank, die DG Immobilien Management (DGIM), ist Opfer einer schweren Cyberattacke geworden. Sie betreut geschlossene Immobilienfonds des Spitzeninstituts der Volks- und Raiffeisenbanken. Dabei könnten „personenbezogene Daten von Anlegern abgeflossen sein“, warnte die DGIM in einem Brief an die betroffenen Kunden. Die Rede ist von Zehntausenden von Anlegern bundesweit, die über die Volksbanken Produkte der DGIM erworben haben. Es handelt sich dabei um geschlossene Immobilienfonds, also Anteile von Gebäudekomplexen, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind und bei denen die Zahl der Anleger begrenzt ist. Ob auch andere Anbieter von Immobilienfonds betroffen sind, ist nicht bekannt.