Die Allgemeinheit zahlt : Verkehr in Deutschland verursacht Folgekosten von 149 Milliarden Euro

Verkehr in Deutschland verursacht Folgekosten von 149 Milliarden Euro

Der morgendliche Berufsverkehr auf dem Kaiserdamm in Berlin (Symbolbild). Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Für Benzin oder ein Flugticket zahlt zunächst nur der Kunde. Doch auch für die Allgemeinheit entstehen in der Folge hohe Kosten. Vor allem ein Verkehrsmittel sticht dabei laut einer Studie hervor.

„Diese Kosten werden nicht von den Verursachern bezahlt, sondern von uns allen“, sagte der Chef des Vereins Allianz pro Schiene, Dirk Flege. Er hatte das Schweizer Beratungsbüro Infras mit der Untersuchung beauftragt und die Ergebnisse am Montag in Berlin vorgestellt. „Zu den externen Kosten zählen alle negativen Auswirkungen der Mobilität, für die nicht die Verkehrsteilnehmer selbst bezahlen“, sagte Flege.

Für einen Großteil davon ist laut Studie der Autoverkehr verantwortlich, der mit rund 141 Milliarden Euro knapp 95 Prozent aller Folgekosten verursache. Das liege zum einen am hohen Anteil von Autos am Gesamtverkehr sowie an den vielen Unfällen. Denn für gesundheitliche Schäden oder Arbeits- und Produktionsausfälle kämen Versicherungen nur zum Teil auf, sagte Studienautor Cuno Bieler.