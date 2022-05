Aldi Nord, Netto, Edeka : Auch am Samstag noch Probleme mit Kartenzahlungen im Einzelhandel

An der Eingangstür einer Filale des Lebensmitteldiscounters Aldi Nord hängt ein handgeschriebener Zettel mit der Aufschrift «EC-Kartenzahlung nur an Kasse 1 möglich!» (Symbolbild). Foto: dpa/Georg Hilgemann

Berlin Nicht nur Aldi Nord, Netto und Edeka haben weiter mit den technischen Problemen an den Kartenterminals zu kämpfen. Viele Kunden mussten deswegen auch am Samstag bei ihren Einkäufen mit Bargeld bezahlen und konnten keine Giro- oder Kreditkarte verwenden.

Betroffen sind seit Tagen unter anderem Filialen von Aldi Nord, Edeka sowie der Edeka-Tochter Netto. „Seitens des Herstellers gab es leider noch kein Update für die ausgefallenen Kartenterminals“, sagte ein Aldi-Sprecher am Samstag. Damit sei auch in einigen Filialen von Aldi Nord die Kartenzahlung nur eingeschränkt möglich. Kunden würden am Eingang und an der Kasse informiert.