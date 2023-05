Sorge um US-Zahlungsausfall Yellen warnt vor weltweiter Panik an Finanzmärkten

Das betonte sie am Dienstag vor Bankenvertretern in Washington. In den USA könnten dann Millionen Bürger ohne Einkommensauszahlungen dastehen und womöglich werde eine Rezession heraufziehen: „Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Der Kongress sollte sich so schnell wie möglich mit der Schuldenobergrenze befassen“, mahnte Yellen.