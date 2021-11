US-Notenbank Fed baut Krisenhilfen ab : Gefährliche Staatsfinanzierung

Fed-Chef Jerome Powell erscheint auf einem Fernsehbildschirm auf dem Parkett der New Yorker Börse. Foto: dpa/Richard Drew

Meinung Berlin Die Beschlüsse der US-Notenbank Fed haben am Donnerstag die Börsen in die Höhe getrieben. Doch auf lange Sicht gibt die enorme Staatsfinanzierung durch die Notenbanken in den USA und auch in Europa auch Anlass zur Sorge.

Von Birgit Marschall

Der US-Notenbank Fed ist ein kleines Kunststück gelungen: Sie hat zwar das behutsame Ende der ultralockeren Geldpolitik eingeleitet, die Börsen aber trotzdem nicht weiter beunruhigt. Sie feierten am Donnerstag sogar neue Kursanstiege nach der Ankündigung des US-Notenbankchefs Powell, die Geldflut zu beenden und in kleinen Schritten aus dem corona-bedingten massiven Ankauf von Wertpapieren wie US-Staatsanleihen auszusteigen. Denn die Anleger freuten sich gleichzeitig über Powells Signal, dass die Fed die Zinsen im kommenden Jahr doch noch nicht so schnell anheben wird wie bisher erwartet. Die Analysten der Banken gehen jetzt von einer möglichen Zinswende in den USA erst im letzten Quartal 2022 aus.

Die Frage ist allerdings, ob es dann wirklich zu Zinserhöhungen kommt. Denn mit höheren Zinsen könnte die Fed die Finanzierung des US-Staats gefährden. Ähnlich ergeht es der Europäischen Zentralbank, die massiv Staatsanleihen von Euro-Ländern aufgekauft hat. Sie sichert damit die Liquidität vieler klammer Mitgliedsstaaten, die sich höhere Zinsen nur schwer werden leisten können. Dass die britische Notenbank am Donnerstag entgegen ihrer Vorankündigung doch keine Zinserhöhung verkündet hat, passt in dieses Bild.