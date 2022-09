Weitere Zinserhöhungen erwartet : US-Inflationsrate sinkt im August auf 8,3 Prozent

Menschen kaufen in einem Supermarkt in Endicott im Bundesstaat New York ein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stephen Shaver

Washington Für US-Präsident Joe Biden und die Demokraten dürften die Zahlen so kurz vor den Kongresswahlen im November enttäuschend sein. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet.

In den USA hat sich die Inflationsrate im August auf 8,3 Prozent abgeschwächt. Das teilte das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mit. Im Juli hatte die Teuerungsrate in der größten Volkswirtschaft der Welt noch bei 8,5 Prozent gelegen.