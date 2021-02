Gerichtsurteil : Jobcenter muss Arbeitssuchenden FFP2-Masken bereitstellen

Karlsruhe Das Sozialgericht Karlsruhe hat entschieden, dass ein Jobcenter einen Klienten mit FFP2-Masken ausstatten muss. Diesem müssen nun bis zum 21. Juni 2021 zusätzlich entweder als Sachleistung wöchentlich 20 FFP2-Masken zugesandt oder als Geldleistung hierfür monatlich 129 Euro zusätzlich ausgezahlt werden.

Das Gericht ist der Auffassung, dass der Arbeitssuchende einen besonderen Mehrbedarf an wöchentlich 20 FFP2-Masken glaubhaft machen konnte. Ohne Mund-Nasen-Bedeckungen dieses Standards seien er und alle Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherungsleistungen in ihrem Grundrecht auf sozialen Teilhabe in unverhältnismäßiger Weise eingeschränkt. Nach drei Monaten Lockdown müssten Arbeitsuchende wieder am Gemeinschaftsleben in einer dem sozialen Existenzminimum entsprechenden Art und Weise teilnehmen können, heißt es in der Urteilsbegründung.