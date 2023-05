Laut Umfrage 70 % halten eigene Altersvorsorge für unzureichend

Grundsätzlich wünschen sich die befragten Menschen für ihre Altersvorsorge Produkte, die transparent und flexibel, also spontan an jeweilige Lebenssituationen anpassbar sind. Mit jeweils knapp 50 Prozent (Mehrfachnennungen möglich) waren dies die am häufigsten genannten Aspekte. Diese Aussagen bestätigen zugleich den Vertriebsschwerpunkt der R+V, die bei Rentenversicherungen vor allem auf die Produktfamilie Safe+Smart setzt, die ohne eine feste Laufzeit flexible Ein- und Auszahlungen erlaubt sowie dem Kunden die Möglichkeit gibt, das Verhältnis von Sicherheit und Chance selbst zu beeinflussen.