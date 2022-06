Aktuelle Umfrage : Mehrheit der Bevölkerung offenbar zum Energiesparen bereit

Eine Frau dreht am Thermostat einer Heizung (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin Angesichts des Ukraine-Krieges, des Klimawandels und der hohen Preise gibt es in der Bevölkerung einer aktuellen Umfrage zufolge eine wachsende Bereitschaft zum Energiesparen.

Laut einer Umfrage des Forsa-Instituts versuchen 72 Prozent der Deutschen bereits beim Gas- und Stromverbrauch sowie beim Autofahren mit weniger Energie auszukommen. Elf Prozent wollen dies demnach demnächst tun, wie RTL und n-tv am Samstag berichteten. Lediglich 15 Prozent lehnten Einsparungen ab.

63 Prozent der Befragten gaben demnach zudem an, sie seien bereit, im kommenden Winter die Temperatur bei sich zu Hause um zwei Grad zu senken. 34 Prozent sagten, sie seien dazu nicht bereit. In den vergangenen Tagen hatten Vorschläge unter anderem der Bundesnetzagentur für kontroverse Debatten gesorgt, die gesetzliche Mindesttemperatur in Mietwohnungen von 20 auf 18 Grad zu senken.