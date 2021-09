Überbrückungshilfe III Plus und Neustarthilfe Plus : Regierung verlängert Corona-Wirtschaftshilfen bis Ende 2021

Überbrückungshilfe III Plus und Neustarthilfe Plus

Berlin Gute Nachrichten für von der Pandemie gebeutelte Unternehmen und Selbständige: Die Bundesregierung verlängert die mit der Corona-Pandemie begründeten Wirtschaftshilfen um drei weitere Monate bis Jahresende 2021.

Die Details der Förderbedingungen der "Überbrückungshilfe III Plus" würden weitgehend beibehalten, teilten Finanz- und Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Antragsberechtigt seien weiterhin Unternehmen mit einem Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent. Die sogenannte Restart-Prämie als Hilfe vom Lockdown zur Wiedereröffnung laufe aber Ende September aus. Verlängert würden ebenfalls der Eigenkapitalzuschuss für besonders stark betroffene Unternehmen und die "Neustarthilfe Plus" für Solo-Selbstständige.