Wechselkurse : Türkei will Spareinlagen gegen Wertverfall der Währung Lira absichern

Türken stehen vor einer Wechselstube in Ankara an. Foto: AFP/ADEM ALTAN

Ankara/Frankfurt Der türkische Staatschef Erdogan drängt trotz einer hohen Inflation auf niedrige Zinsen. Die Landeswährung Lira hat dieses Jahr schon mehr als die Hälfte ihres Werts eingebüßt. Nun kündigte Erdogan Maßnahmen an.

Die Türkei stemmt sich mit einem ganzen Paket an Maßnahmen gegen den drastischen Wertverfall der Landeswährung Lira. Wie Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Montagabend ankündigte, sollen unter anderem Ersparnisse der Bürger vor Wechselkursschwankungen geschützt werden. Die türkische Lira reagierte mit drastischen Kursgewinnen gegenüber US-Dollar und Euro von rund 25 Prozent, nachdem sie zuvor abermals auf historische Tiefstände gefallen war.

Wie Erdogan nach einer Kabinettssitzung ankündigte, sollen Einlagen künftig gegen Verluste aus Wechselkursschwankungen geschützt werden. Sollten die Verluste größer ausfallen als die von Banken versprochenen Zinsen auf die jeweiligen Einlagen, sollen die Verluste ersetzt werden. „Keiner unserer Bürger muss von nun an seine Einlagen von Lira in ausländische Währungen tauschen, weil er befürchtet, dass die Wechselkursschwankungen Gewinne aus Zinszahlungen zunichte machen könnten“, erklärte Erdogan. Am Montag standen unterdessen viele Menschen in der Türkei vor den Wechselstuben Schlange.