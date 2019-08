Druck auf US-Notenbank : Trump bedrängt die Fed schon wieder

Die Zinsentwicklung in den USA ist eines der spannendsten Themen beim Notenbanker-Treffen im amerikanischen Jackson Hole. Jerome Powell, Chef der US-Notenbank, muss einen Drahtseilakt vollführen.

t (rtr) Geht es mit den US-Zinsen angesichts der Konjunktursorgen weiter nach unten? Um diese Frage dürfte von Donnerstag bis Samstag die Konferenz der US-Notenbank Federal Reserve in Jackson Hole kreisen. Am Fuße der Rocky Mountains trifft sich jedes Jahr die Elite der internationalen Notenbankwelt, um über zentrale Themen der Geldpolitik zu diskutieren. Mit großer Spannung wird am Freitag der Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell erwartet. Die Finanzmärkte erhoffen sich von ihm Hinweise, ob die Fed im September erneut ihre Leitzinsen senken wird. Damit würde sie sich endgültig von ihrem Kurs der behutsamen geldpolitischen Normalisierung der vergangenen Jahre verabschieden.

"Wir können nicht ausschließen, dass Jackson Hole in diesem Jahr einen weiteren fundamentalen Politik-Wechsel markiert wie es in vergangenen Jahren der Fall war", meinen die Analysten der Schweizer Großbank UBS. Wahrscheinlicher sei aber, dass Powell in seiner Rede auf das Management von Risiken eingeht und keine kühnen Schritte verspricht. Ende Juli hatte die Fed ihren Leitzins um einen Viertel Punkt auf jetzt 2,00 bis 2,25 Prozent gesenkt. Mit dieser ersten Zinssenkung seit der Finanzkrise reagierte sie auf den von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskonflikt. Denn dieser schlägt immer mehr auf die globale Konjunktur und die heimische US-Wirtschaft durch.

Info Das ist die US-Notenbank Aufgabe Die Federal Reserve Bank ist die Notenbank der USA. Sie ist für die Geldpolitik zuständig. Leitung Jerome Powell wurde von US-Präsident Donald Trump nominiert und leitet seit 2018 die US-Notenbank. Er folgte auf Janet Yellen, die das Amt seit 2014 inne hatte.

Für Powell dürfte das diesjährige Treffen auf jeden Fall ein Drahtseilakt werden. In den vergangenen Monaten hat Trump die politisch unabhängige Fed immer wieder scharf kritisiert und vehement Zinssenkungen verlangt, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Dabei griff er auch Powell persönlich hart an. Erst am Montag hatteTrump eine weitere Senkung um mindestens einen vollen Prozentpunkt gefordert. Begleitet werden könne dieser von Wertpapierkäufen (Quantitative Easing). Die Zinssenkung Ende Juli war dem US-Präsidenten nicht weit genug gegangen, er hatte gar von "Inkompetenz" bei der Fed gesprochen.

"Alles andere als eine Zinssenkung im September wäre eine riesige Enttäuschung für den Markt," meint Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner. Dabei befinde sich die Fed in einer schwierigen Position. "Wenn sie zu rasch die Zinsen senkt, wird ihnen jeder vorwerfen, dass sie eingeknickt sind, selbst wenn sie dies auf Basis ihrer ökonomischen Analyse getan haben." Halte sie sich aber zurück und die Wirtschaft gleitet in eine Rezession ab, werde sie jeder beschuldigen, wider besseres Wissen die Geldpolitik zu straff gehalten zu haben. An den Finanzmärkten rechnen Investoren derzeit mit zwei bis drei weiteren Zinssenkungen bis Jahresende.

Die Konferenz steht unter dem Motto „Herausforderungen für die Geldpolitik". Nach Jahren der ultralockeren Ausrichtung mit immer tieferen bis hin zu negativen Zinsen und billionenschweren Anleihenkäufen ist bei so manchen Notenbanken der Instrumentenkasten fast leergeräumt. Für den nächsten Konjunkturabsturz sind sie daher nur unzureichend gerüstet. In der Euro-Zone beispielsweise liegt der Leitzins seit März 2016 bei null.