Trotz Corona-Krise : Immobilienpreise steigen weiter

Wiesbaden Ungeachtet der Krise werden Wohnungen und Häuser in Deutschland immer teurer. Auch im zweiten Quartal sind die Preise angestiegen. Verglichen mit dem Vorjahrszeitraum sind Immobilien jetzt 5,6 Prozent teurer.

Wohnungen und Häuser in Deutschland haben sich trotz der Corona-Krise weiter verteuert. Im zweiten Quartal stiegen die Preise für Wohnimmobilien im Schnitt um 1,4 Prozent gemessen am ersten Jahresviertel, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Zum Vorjahreszeitraum stand ein Plus von 5,6 Prozent. Damit bewegten sich die Zuwächse im Bereich der vorhergehenden Quartale, erklärten die Wiesbadener Statistiker. Jedoch handle es sich um eine Schnellschätzung, die mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sei.