Neue Studie Topgehälter bei öffentlichen Konzernen – ARD und ZDF im oberen Drittel

Im Vergleich mit kommunalen öffentlichen Unternehmen rangieren die Sparkassen mit Abstand an der Spitze: Hier wird in der Studie bei den Top-Führungskräften die Gesamtdirektvergütung pro Kopf mit 379.000 Euro angegeben (Median). In 14 anderen Branchen lag die Vergütung des obersten Managements in dieser Kategorie niedriger, so beispielsweise in den Branchen „Krankenhäuser“ (238.000 Euro), „Messen & Kongresse“ (193.000 Euro) „Stadtwerke, Energie & Wasserversorgung“ (231.000 Euro), „Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing“ (134.000 Euro) und „Gesundheits- & Sozialwesen“ (111.000 Euro).