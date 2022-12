Tipps und Tricks Wo Sie in der Adventszeit Energie sparen können

Worauf sollte man bei der Beleuchtung achten? Bei Lichterketten sollte man unbedingt auf LED-Lämpchen setzen. Herkömmliche Glühbirnen verbrauchen sechs Mal mehr Strom, wie der Energieversorger EnBW berechnet hat. „Wer in diesem Jahr trotz der hohen Strompreise auf eine Lichterkette am Fenster nicht verzichten möchte, sollte auf stromsparende LED-Technik setzen“, sagt Konrad Adenauer, Präsident von Haus & Grund Rheinland Westfalen. Zugleich warnt er davor, ersatzweise auf Kerzen oder Teelichter zurückzugreifen: „Brennende Kerzen in Fenster oder gar Hausflure zu stellen, die nicht dauernd unter Beaufsichtigung sind, stellt eine erhebliche Brandgefahr da.“ Außerdem sollte man die Lichterkette unbedingt mit Zeitschaltuhr ausstatten. Wenn man schläft oder unterwegs ist, braucht es nämlich keine Festbeleuchtung. Wer im Garten oder auf dem Balkon Weihnachtsbeleuchtung haben will, kann Solar-LED-Lichterketten kaufen. Auch in den dunklen Wintermonaten können die Lichterketten ohne Strom aus der Steckdose funktionieren.