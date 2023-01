Fakten und Zahlen zur Teuerung Tickets, Currywurst, Fitnessstudio – So haben sich die Preise in NRW entwickelt

Wer sich bei wohligen Temperaturen in der Niederrheintherme Duisburg in den Pool legen oder in die Sauna gehen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen: Das Tagesticket für die Tage Montag bis Samstag kostete 2013 19 Euro, im Jahr 2023 liegt der Preis bei 21 Euro.