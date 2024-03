SEPA-Mandat Technischer Fehler bei Sparkassen-Lastschriften

Ein technischer Fehler bei Lastschriften sorgt bei Sparkassen in Deutschland aktuell für Mehrarbeit. Bei SEPA-Lastschriften, die am 18., 19. oder 20. März von Sparkassen-Konten abgebucht wurden, könne es „in Einzelfällen vorgekommen sein, dass der Verwendungszweck fehlt“, teilte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) am Mittwoch mit.