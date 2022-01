Tax me now: Mehr als 100 Millionäre fordern Vermögenssteuer für Superreiche

Berlin "Besteuert uns, die Reichen, und zwar jetzt!“ Aufgrund der Rekordgewinne der Superreichen im Zuge der Corona-Pandemie haben mehr als 100 Millionäre eine dauerhafte jährliche Vermögenssteuer für die Reichsten gefordert.

Die Gruppen Patriotic Millionaires, Millionaires for Humanity und Tax Me Now richteten in einem offenen Brief einen Appell an die Regierungen. "Besteuert uns, die Reichen, und zwar jetzt", erklärten sie darin nach Angaben der Nothilfeorganisation Oxfam.