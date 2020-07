Studie zeigt : Bei diesem Nettogehalt beginnt die einkommenstärkste Gruppe in Deutschland

Bei diesem Nettogehalt beginnt die einkommenstärkste Gruppe in Deutschland

Köln/Berlin Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat am Montag eine neue Studie veröffentlicht, die zeigt, ab welchem Nettoeinkommen Paare und Singles zu den Gutverdienern in Deutschland gehören.

Wer als kinderloses Paar netto mehr als 5294 Euro im Monat an Einkommen zur Verfügung hat, ist damit besser gestellt als 90 Prozent der Menschen in Deutschland. Dies ist das zentrale Ergebnis einer Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, über die zuvor auch der „Spiegel“ berichtete. Bei Alleinlebenden liegt diese Schwelle demnach bei 3529 Euro Haushaltsnettoeinkommen. Für ihre Analyse haben die Forscher die aktuell verfügbaren Daten aus der Haushaltsbefragung Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) neu ausgewertet.