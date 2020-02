Streit um den EU-Haushalt : Zahler gegen Empfänger

Runder Tisch für die Staats- und Regierungschef der EU. Foto: dpa/Riccardo Pareggiani

Brüssel Österreich und Schweden kämpfen auf dem EU-Gipfel dafür, die Überweisungen nach Brüssel zu begrenzen. Dagegen lehnen Frankreich und Spanien Kürzungen für die Landwirtschaft ab. Die Kanzlerin steht zwischen den Stühlen.

Von Markus Grabitz

Die Brüsseler Verkehrsbetriebe haben Insiderwissen. Sie gehen davon aus, dass der Sondergipfel, bei dem sich die 27 Staats- und Regierungschefs auf den EU-Haushalt 2021 bis 2027 einigen wollen, selbst für EU-Verhältnisse lange dauert. Per Lautsprecher werden Fahrgäste darauf hingewiesen, dass die Metrostration Schuman in der Nähe des Tagungsorts bis Samstag nicht angefahren wird. Aus Sicherheitsgründen ist der Bahnhof zu Gipfelzeiten stets gesperrt. Damit weiß die Brüsseler Bahn mehr als Charles Michel. Der 44-jährige Ex-Premier von Belgien, seit Dezember ständiger EU-Ratspräsident und damit Gipfel-Gastgeber, hat das Treffen einberufen, um den seit zwei Jahren schwelenden Konflikt um die EU-Finanzen beizulegen. Bisher haben Diplomaten und Minister Argumente ausgetauscht, jetzt sind die Chefs dran. Michel, der heikle Verhandlungen aus der belgischen Politik kennt, hat den Ehrgeiz, die notwendige Einstimmigkeit aller 27 gleich im ersten Anlauf herzustellen. Ein ungeschriebenes EU-Gesetz besagt, dass erst ein Haushaltsgipfel scheitern muss, bevor man sich zusammenrauft.

Michel hat angekündigt, die Staats- und Regierungschefs erst wieder gehen zu lassen, wenn der Knoten durchgeschlagen ist. „Alles, was es zu verhandeln gibt, ist auf dem Tisch“, sagte er zum Auftakt am Donnerstag. „Es müsste möglich sein, in den nächsten Stunden oder Tagen Fortschritte zu machen.“ Der Gipfel muss entscheiden, wie viel Geld die EU nach dem Brexit und bis zum Jahr 2027 investiert. Die Positionen liegen weit auseinander. Die Kommission hatte 1,134 Billion Euro vorgeschlagen, was 1,114 Prozent der Wirtschaftsleistung entspricht. Das Parlament fordert 1,324 Billionen, was 1,30 Prozent der Wirtschaftsleistung entspricht. Jetzt müssen sich die Mitgliedstaaten einigen, die über ihre Beiträge im Wesentlichen den EU-Etat zu stemmen haben.

EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen ist dabei, darf aber nicht abstimmen. Für sie sind die Beschlüsse besonders wichtig. Mit einem Spar-Etat wäre es nicht möglich, Zukunftsaufgaben anzugehen, wie sie vorschlägt: Kampf gegen den Klimawandel (Green Deal) und Krebs, Digitalisierung, Grenzschutz und mehr Gewicht für Europa in der Welt. Sie betont: „Ich verteidige einen modernen Haushalt mit Investitionen in Forschung, Klimaschutz und Digitalisierung.“

Am Verhandlungstisch stehen sich zwei Lager gegenüber: die „Freunde der Kohäsion“ und die „Sparsamen“. Deutschland, das als größtes Land am meisten zahlen muss, und Frankreich, das die Gelder für die Bauern nicht kürzen will, stehen dazwischen. Die „Freunde der Kohäsion“ heißen so, weil dies 17 Länder aus Süd- und Osteuropa sind, die auch in Zukunft auf Fördermilliarden aus Brüssel für den Ausbau ihrer Infrastruktur hoffen. Sie zahlen weniger Mittel in den EU-Haushalt ein als sie herausbekommen, und fürchten, dass bei einem Sparetat die Geldflüsse geringer werden.

Ganz anders sehen es die „vier Sparsamen“. Das sind Niederlande, Schweden, Dänemark und Österreich. Sie zählen mit Deutschland zu den fünf Ländern, die mehr Geld an Brüssel abführen als sie Rückflüsse aus Europa haben. Sie fürchten, dass ihre Beiträge stark steigen, weil diese an die Wirtschaftsleistung der Länder gekoppelt sind. Sie wollen, dass die EU nicht mehr als ein Prozent der Wirtschaftsleistung zur Verfügung bekommt.

Kanzlerin Angela Merkel spricht noch von „großen Differenzen“ zwischen den Mitgliedstaaten. Die Balance zwischen den „Nettozahlern“ sei noch nicht gegeben. Zugleich habe Deutschland „Interesse an weiteren Hilfen für Ostdeutschland“. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fährt ihr in die Parade. Er ist dafür, die Rabatte für einzelne Länder abzuschaffen. Außerdem wolle er für noch mehr Mittel für die Landwirtschaft kämpfen, um die Anpassungen an den Klimawandel zu ermöglichen.