Antwort:"Sogar sehr viele, das hängt jedoch von deiner individuellen Situation ab. Ein allgemeiner Tipp: Wenn du nicht zur Abgabe einer Erklärung verpflichtet bist und eine Erstattung erwartest, lass die Erklärung noch etwas warten, bis du kurz vor Ende der möglichen Abgabe stehst (für 2018 also bis zum 31.12.2022). Der Erstattungsbetrag verzinst sich nach 15 Monaten (also ab dem 1.4.2020) mit 6%, was bei einer Erstattung in Höhe von 1000 Euro unter Ausnutzung der gesamten Frist immerhin zu Zinsen in Höhe von 165 Euro führt."