Urteil des Bundesfinanzhofs : Küchentisch ersetzt kein häusliches Arbeitszimmer

München/Düsseldorf Dieses Urteil ist wegweisend: Um ein häusliches Arbeitszimmer von der Steuer absetzen zu können, muss dies nicht zwingend für die Arbeit erforderlich sein. Es reicht aus, wenn es ganz oder nahezu ausschließlich für berufliche Zwecke genutzt wird, wie der Bundesfinanzhof in einem Urteil entschied.

Auch wer einen Küchentisch hat, darf in der Regel ein Arbeitszimmer von der Steuer absetzen. Will ein Steuerpflichtiger die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten steuermindernd geltend machen, reicht es aus, dass der Raum „nahezu ausschließlich“ für berufliche Zwecke genutzt wird, entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. (AZ: VI R 46/17) Es komme nicht darauf an, dass die Arbeiten auch an einem Küchentisch oder im Esszimmer erledigt werden können, betonten die Münchener Richter.