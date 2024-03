Private Finanzen So bringt die Steuererklärung gutes Geld

Bei Lehrern wird nun grundsätzlich angenommen, dass der Mittelpunkt ihrer beruflichen Tätigkeit in der Schule ist. Aber sie können wie die anderen Arbeitnehmer sechs Euro am Tag als Home-Office-Pauschale an 210 Tagen absetzen, also maximal 1260 Euro im Jahr. Bisher drohte Lehrern, dass das Finanzamt in Frage stellte, ob sie überhaupt ein echtes Arbeitszimmer haben, der Grundriss der Wohnung wurde manchmal abgefragt. Lehrer dürfen neben der Home-Office-Pauschale zusätzlich die Fahrtkosten zur Schule absetzen, weil sie ja tatsächlich am Nachmittag korrigieren oder Stunden vorbereiten.