Guter Verzicht, schlechter Verzicht : Zynische Folgen der Inflation

Viele Konsumenten verkneifen sich teures Gemüse wegen der Inflation. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Meinung Düsseldorf Die Inflation zwingt viele Menschen zum Verzicht. Aus ökologischen Gründen wird das seit Langem gefordert. Warum das weniger gut zusammenpasst, als es scheint.

Mit dem Spargel hat es begonnen, gerade zeigt die Zurückhaltung beim Erdbeerkauf, dass die Inflation bei den Menschen angekommen ist. Verzichtbares Gemüse, so nennen Experten die leckere, aber nicht notwendige Saisonware, wird weniger nachgefragt – und so ist deren Verkauf zum Gradmesser für die reale und gefühlte Wirtschaftslage im Land geworden. Die Menschen sparen auch bei Fisch und Fleisch, streichen Margarine statt Butter aufs Brot, fahren Bahn oder Rad statt Auto, stellen Gewohnheiten um. Die einen schreiben neue Einkaufszettel, weil sie sonst bis zum Monatsende nicht über die Runden kommen. Die anderen, weil sie die teils sprunghaften Preissteigerungen nicht mitmachen wollen. Wie wäre sonst darauf zu reagieren? Gegen Inflation hat der Konsument kaum andere Mittel in der Hand als: Verzicht.

Damit bewirkt die Inflation gerade kurzfristig ein Verhalten, das schon lange gefordert wird, wenn es um die Zukunft des Planeten geht. Denn bekanntermaßen leben die Industrieländer seit Jahren über ihre Verhältnisse. Deutschland hat nach Berechnung von Umweltaktivisten in diesem Jahr bereits am 4. Mai so viel Ressourcen verbraucht, wie dem Land im globalen Vergleich pro Jahr „zustünde“. Aber auch Länder wie Australien, die USA oder Russland sind Verbrauchsriesen. China legt zwar ein rasantes Wachstum beim Umstieg auf erneuerbare Energien vor, war 2020 mit einem Anteil von rund 31 Prozent an den globalen Kohlenstoffdioxid-Emissionen aber immer noch der weltweit größte Verschmutzer in diesem Bereich.

Experten mahnen seit Langem, dass ein globaler Gesellschaftsvertrag nötig wäre, um der Menschheit langfristig ein gutes Leben auf der Erde zu sichern. Dieser Vertrag müsste das Wohl aller sowie das Wohl künftiger Generationen ins Zentrum stellen. Und es bleibt kaum Zeit, ihn noch zu schließen. Bei aller Hoffnung auf technologischen Fortschritt, der womöglich Antworten finden wird auch auf die massiven Herausforderungen durch den Klimawandel, würde ein neuer Gesellschaftsvertrag nicht ohne Vorschläge für Verzicht auskommen. Und womöglich nicht ohne Verbote.

Richtet es nun also der Markt? Schafft die Inflation, was jahrelange Appelle an das ökologische Gewissen nicht bewirken konnten? Das ist zum einen ein zynischer Gedanke, weil dann der für alle notwendige Wandel vor allem von denen geleistet werden müsste, die sich Konsum nicht mehr leisten können. Dass das früher oder später zu Gegenbewegungen führt, haben etwa die Gelb-Westen-Prosteste in Frankreich gezeigt. Zum anderen sollte es bei einer nachhaltigen Anpassung an die Erfordernisse der Zukunft ja gerade nicht um kurzfristiges Verzichten auf dieses oder jenes Konsumgut gehen. Um Spielverderberei. Sondern um eine neue Orientierung, um Denken in Kreisläufen, um Unterlassen aus Einsicht, nicht um Zurückstecken aus Zwang.

Doch dem steht viel entgegen. Zum einen offenbart der Angriffskrieg auf die Ukraine, dass sich die Welt scheinbar unaufhaltsam auf eine große Auseinandersetzung zwischen freiheitlich offenen und geschlossenen Gesellschaften zubewegt. Das stimmt nicht gerade optimistisch für die Chancen auf globale Zusammenarbeit. Noch dazu, wenn das Ziel ein abstraktes Gemeinwohl sein soll – und Länder eben nicht nationale Interessen first setzen dürften. Zum anderen schwindet die Akzeptanz für Verzicht generell. Und die Gründe dafür sind womöglich weniger materiell, als man erwarten könnte.

Denn wenn es ums Verzichten geht, reagieren Leute oft gar nicht empört, weil sie etwas nicht bekommen sollen, das sie für erstrebenswert halten. Vielmehr empfinden sie solche Vorgaben als Eingriffe in ihre persönliche Freiheit. Und das triggert. Das war schon so, als es etwa um die Idee ging, in Kantinen „vegetarische Tage“ einzuführen. Nicht so sehr der Ausblick, einen Tag pro Woche kein Fleisch auf den Teller zu bekommen, sorgte für Empörung, sondern das Verordnete daran. Denn in solchen Regeln schwingt mit, dass andere etwas besser wüssten, dass sie erkannt hätten, was gut für den Planten ist oder gesund für den einzelnen. Und dass diese Tonangeber bestimmen.

Noch extremer war diese Ablehnung während der Pandemie zu erleben. Auch in all den Auseinandersetzungen um Hygieneregeln und Impfpflicht ging es ja nicht nur um die Vernünftigkeit solcher Vorgaben, sondern stets um das Schlagwort „Freiheitsrechte“, also um die Anmaßung, die in jeder Regel steckt. Und um die besondere Provokation von Regeln, die etwas beschränken sollen.

Natürlich ist es leicht, in Verzicht auch Entschlackung, Entschleunigung, Erleichterung zu sehen, wenn man die Wahl hat. Wenn man nicht Butter oder ein Brot vom Bäcker streichen muss, damit es im Frühjahr für die Heizkostennachzahlung reicht. Das sollte bedenken, wer sich einbringt in die Verzichtsdebatten, die unweigerlich bevorstehen. Wenn gerade die den Verzicht feiern, die sich punktuell und nur auf Zeit darin üben, trifft das zu Recht auf Abwehr und schürt nur Ressentiments. Doch zugleich ist es bedenklich, dass Aufforderungen zum Verzicht von immer mehr Menschen als derartiger Angriff auf ihre Persönlichkeit verstanden werden. Das offenbart nämlich, wie sehr der Konsum in postmodernen Gesellschaften zur identitätsstiftenden Handlung geworden ist. Wer unter Entfaltung vor allem versteht: kaufen, was ich will, tun, was ich will, wird sich schwer für kooperative Konzepte gewinnen lassen, die ihren Wert auf das Gemeinwohl legen. Auf ein vielleicht weniger luxuriöses, dafür nachhaltiges Leben für möglichst viele.