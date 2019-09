Ständehaus-Treff : „In Deutschland gibt es zu viele Banken“

Düsseldorf Christian Sewing hat einst als Lehrling bei der Deutschen Bank angefangen. Nun muss er das Institut aus der Krise führen. Beim Ständehaus-Treff in Düsseldorf verriet er, was er vorhat - und warum er Ostwestfalen treu bleibt.

Als wenn Deutsche-Bank-Aktionäre nicht schon genug schlechte Nachrichten zu verkraften gehabt hätten – jetzt verdirbt auch noch der hohe Ölpreis die Stimmung. Der lässt die Aussichten für die Weltwirtschaft sinken, und das trifft auch die Banken. Die Aktie verlor am Montag zwei Prozent. Für Christian Sewing, den Chef des größten deutschen Geldhauses, ist die Steigerung des Aktienkurses eine von mehreren Projekten. Am Montagabend stellte sich der Manager beim Ständehaus-Treff in Düsseldorf den Fragen von RP-Chefredakteur Michael Bröcker. Für Sewing war es der erste Auftritt beim Ständehaus-Treff, für Bröcker der letzte. Er verlässt die Rheinische Post Mediengruppe. Sein Nachfolger wird Moritz Döbler, bis vor Kurzem Chefredakteur des Bremer „Weser-Kurier“ und Vorstandsmitglied der Bremer Tageszeitungen AG.